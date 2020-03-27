وجه جلال الدين المنصوري أمين عام حكومة ولاية النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لمراقبة صرف المرتبات اليوم، بصرف المرتبات للعاملين من الصراف مباشرة دون لجنة مراقبة وعبر التواكيل الفردية والجماعية بعد اعتمادها من رئيس الوحدة دون شروط أخرى. كما وجه المنصوري بحسب (سونا)، الوحدات الحكومية بزيادة عدد الصيارفة والاستعانة بالمحاسبين لصرف المرتبات وتوفير مكاتب ذات تهوية جيدة لمنع الإزدحام. Advertisements وذلك تماشياً مع سياسات حالة الطوارئ بالولاية وتجنباً لظواهر الإزدحام في أيام صرف المرتبات. وتم تمديد فترة الصرف لمدة أسبوعين لاتاحة الفرص للعاملين لصرف رواتبهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيل الأزرق: توجيهات بمنع الإزدحام أيام صرف المرتبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.