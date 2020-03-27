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إستئناف صادر الماشية للسعودية الاثنين المقبل

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التاريخ: 27-مارس-2020

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إستئناف صادر الماشية للسعودية الاثنين المقبل

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د. علم الدين أبشر، عن استئناف صادر الماشية الحية للسعودية الإثنين المقبل.

وقال لمصادر إن الشحنة الأولى من صادر الضأن وصلت إلى محجر سواكن اليوم “الجمعة” بواقع 5 آلاف رأس.

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وإضاف: كل ترتيبات الفنية والإدارية اكتملت، وان حركة الصادر ستتواصل، مشيراً إلى أنه بحسب الاشتراطات مع الجانب السعودي، هناك شرط بأن لا تزيد حمولة الباخرة عن 15 ألف رأس.

ويذكر بحسب موقع السوداني، بأن السوق السعودي، يعد من أكبر الأسواق لصادرات الماشية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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