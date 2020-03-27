التاريخ: 27-مارس-2020
12 مشاهدة
أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د. علم الدين أبشر، عن استئناف صادر الماشية الحية للسعودية الإثنين المقبل.
وقال لمصادر إن الشحنة الأولى من صادر الضأن وصلت إلى محجر سواكن اليوم “الجمعة” بواقع 5 آلاف رأس.
وإضاف: كل ترتيبات الفنية والإدارية اكتملت، وان حركة الصادر ستتواصل، مشيراً إلى أنه بحسب الاشتراطات مع الجانب السعودي، هناك شرط بأن لا تزيد حمولة الباخرة عن 15 ألف رأس.
ويذكر بحسب موقع السوداني، بأن السوق السعودي، يعد من أكبر الأسواق لصادرات الماشية السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إستئناف صادر الماشية للسعودية الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.