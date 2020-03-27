اتحاد الكرة والمريخ.. تفاصيل صراع ساخن على النظام الأساسي

يبدو أنّ أزمة النظام الأساسي في المريخ ستتواصل خلال الفترة المقبلة في ظلّ تمسّك كلّ طرف في القضية بموقفه، وخلال الساعات المقبلة وفي الوقت الذي أعلن فيه اتحاد كرة القدم السوداني عن عدم إجازة النظام الأساسي، يؤكّد نادي المريخ أنّi يمضي في الآونة الأخيرة وفقًا لتوجيهات النظام الأساسي الذي تمّت إجازته في نوفمبر من العام الماضي.

والأمر الذي أعاد الأزمة من جديد إلى السطح هي تلك التصريحات التي أدّلى بها رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني، محمد جلال والتي أشار فيها إلى أنّ قرار اتحاده واضح فيما يتعلّق بالنظام الأساسي لنادي المريخ، مؤكّداً عدم إجازته إلى اللحظة، وأنّ ما تمّ سابقًا بشأنه لا يسنده أيّ قانون أو ما شابه.

ويمضي محمد جلال في تصريحاته، في أنّ المريخ مطالب بالمضي قدماً وفق ما يريد اتحاد كرة القدم حتى لا تطاله العقوبات التي أشار إلى أنّها ستكون قاسية على حد وصفه.

ويتمسّك مجلس المريخ الحالي بإجازته للنظام الأساسي الذي جرى في نوفمبر من العام الماضي، ويشير إلى أنّه يحتكم إلى الجمعية العمومية التي شكّلت حضورًا وعملت على إجازته.

وفي هذا المنحى يقول الناطق الرسمي باسم مجلس المريخ في تصريحاتٍ خاصة لـ”السوداني”، إنّ تدّخل الاتحاد العام لكرة القدم في أمر النظام الأساسي سيكون بمثابة طرفٍ ثالث وأنّه سيجعل نادي المريخ يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”.

ما ذكره أحمد مختار، أكّده رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال في تصريحاتٍ إعلامية، أشار فيها إلى أنّ مجلسه لن يتوانى في الذهاب إلى الفيفا من أجل حفظ قرار الجمعية العمومية للنادي، والذي قضى في التاسع عشر من أكتوبر الماضي بإجازة النظام الأساسي المتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والمتوافق كذلك مع نظام الاتحاد العام لكرة القدم.

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والمريخ في تهديداته تلك يستند على أنّ الاتحاد العام لا يملك الحق في تحديد إجازة النظام الأساسي، ويرى أنّ الجمعية العمومية للنادي هي التي تملك الحق الأصيل في تقرير ذلك.

رغم كل التأكّيدات تلك، إلا أنّ القانوني محمد جلال نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة القانونية يجزم بأنّ خطوات المريخ لا تعنيهم وأنّهم كمؤسسة رياضية سيعملون وفق القانون.

ويضيف” ما يثار عن أنّ تدّخل الاتحاد العام في النظام الأساسي لنادي المريخ سيكون طرفًا ثالث لا أساس له قانوني، بل اتحاد الكرة هو المسؤول عن إدارة النشاط الرياضي في البلاد ويملك الحق في ذلك”.

ومع التحديات الماثلة حاليًا والوضع الراهن فيما يخصّ أمر النظام الأساسي وفي الوقت الذي يهدّد فيه نادي المريخ بالاحتكام إلى”فيفا” وتلويح اتحاد الكرة بـ”العقوبات” تظلّ الإجابة على السؤال بأزمة النظام الأساسي في المريخ قائمة إلى أنّ تنطلي جائحة كورونا التي عطّلت الأمور الرياضية في البلاد حتى اللحظة فهل يكسب الأحمر موقعته مع الاتحاد حينها أم يخسر النادي في نهاية المطاف؟

تقرير: حسن بشير

الخرطوم: (صحيفة السوداني)