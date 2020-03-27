الفاتح باني: الوقت مبكر لاتخاذ قرار بشأن مصير الموسم الكروي

قال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الفاتح باني إنه لم يحن بعد التفكير في مصير الموسم الحالي أو دراسة الخيارات المطروحة بشأنه نسبة لأن الوقت مازال مبكراً – حسب وصفه.

وأضاف بأني في تصريحات بحسب صحيفة السوداني، أن الحديث عن عودة أو استئناف النشاط الرياضي لم يحن وقت الحديث فيه بعد، لافتاً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد معلومة للجميع من حيث حالة الطوارئ في الوضع الصحي نسبة لفيروس (كورونا).

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من جهته قال مصدر رفيع آخر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه لم يصدر أي قرار بشأن مصير الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يتم حسم الجدل بحلول منتصف أبريل القادم.

يشار إلى أن الاتحاد السوداني لكرة القدم أصدر قراراً بتعليق الموسم بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة التي أوقفت النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – ١٩).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)