مصادر تورد تفاصيل تعديل البرنامج الإعدادي في المريخ

حصلت مصادر على معلوماتٍ موثوقة بشأن الفترة الإعدادية للفرقة الحمراء في المرحلة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس “كورونا” المستجدّ.

ووفق ما علمت المصادر فإنّ مقترحاً طرأ على البرنامج التحضيري للأحمر سيناقشه الجهاز الفني للمريخ بقيادة التونسي أمين المسلمي وطاقمه المعاون.

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والمقترح بحسب صحيفة السوداني، يؤمن على تدريبات جماعية لعدد محدود من اللاعبين في مناطقهم رغم الخطوة السابقة بشأن التدريبات.

وكان الجهاز الفني للمريخ بقيادة أمين المسلمي، قد عمل على وضع برنامج تحضيري عن طريق الفيديو على أنّ يعمل كلّ لاعبٍ بتنفيذه دون أيّ نقصانٍ.

ويتمّ الوقوف على البرنامج في إرسال فيديو للمدرب لمعرفة مدى تنفيذ اللاعب للتدريبات وفقًا للمطلوب.

ومن المتوقّع أنّ يجري المسلمي تعديلاً على البرنامج الإعدادي بعد التأمين عليه من قبل القطاع الرياضي الذي ينتظر أنّ يدرس المقترح في ظلّ التشدّد الكبير من قبل السلطات في البلاد بمنع أيّ تجمعٍ في محفلٍ رياضي أيّاً كان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)