وزير الشباب والرياضة بالخرطوم في إفاداتٍ جديدة: ملفات الرياضة بالخرطوم شائكة ومعقدّة

أوضح وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، آدم كبير، أنّ المفوضية الجديدة جاء تكوينها بعد جهدٍ وعناءٍ كبير، مشيراً إلى أنّ جميع من ضمتهم القائمة مميزون ويملكون الخبرة الكافية ولهم باع كبير في العمل الرياضي.

وقال آدم كبير في تصريحاتٍ إذاعية بحسب صحيفة السوداني أمس”الخميس”، إنّهم حرصوا على اختيار عناصر تمتاز بالقوة والحيادية التّامة، لجهة أنّ ملفات الرياضة كبيرة وشائكة في ولاية الخرطوم.

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وتابع ”ملفات الرياضة في ولاية الخرطوم معقدّة وتضم أندية بالدرجة الأولى والثانية والثالثة بجانب أندية الدوري الممتاز، والحمد لله عثرنا على سبعة أشخاص أكفاء لديهم القدرة على التعامل مع النزاعات الرياضية والقوانين الرياضية والجمعيات العمومية”.

وكانت لجنة إزالة التمكين والتفكيك قد أصدرت قراراً بتفكيك المفوضية السابقة في فبراير الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)