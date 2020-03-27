تهيئة مركز للعزل بأوسيف بعد تسلل 33 من العالقين بمصر

وقف والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي على الأماكن المقترحة للحجر الصحي بمنطقة أوسيف وذلك للمتسللين للولاية عبر الحدود الشمالية مع مصر وذلك برفقة مدير عام قطاع الصحة دكتورة زعفران الزاكي ومدير الحجر الصحي بالولاية ووفد من قوى الحرية والتغيير بالبحر الأحمر وعدد من الجهات ذات الصلة.

وقال الوالي حافظ التاج بحسب (سونا)، إن الزيارة لمدينة أوسيف جاءت بناء على تسلل عدد من السودانيين العالقين بالشقيقة مصر، مبيناً أن عدد المتسللين ثلاثة وثلاثون بينهم امرأة أجنبية.

من جانبها، أوضحت دكتورة زعفران الزاكي بأنه تم اختيار المدرسة المهنية بمنطقة أوسيف كمنطقة عزل وستتم تهيئة المركز وتوفير الكوادر الطبية.

وأبانت أن والي الولاية وجه في اجتماع لجنة طوارئ مجابهة وباء كورونا بالاستعانة بأطباء بعقودات مجزية وذلك لنقص الكوادر الطبية لتغطية النقص، وقالت دكتورة زعفران إن العقودات مجزية، مشيرة إلى حاجتهم لكوادر مساعدة.

Advertisements

وأفاد المدير التنفيذي لمحلية حلايب علي محمد خير أن زيارة الوالي للمحلية جاءت للوقوف على الأماكن المقترحة للحجر الصحي وذلك لحجز السودانيين المتسللين بطرق غير قانونية.

وأكد ممثل قوى الحرية والتغيير بالبحر الأحمر الماحي هاشم الماحي أن زيارتهم لمدينة أوسيف مع والي البحر الأحمر ومدير قطاع الصحة دكتورة زعفران جاءت بهدف الوقوف على الأوضاع والتجهيزات للحجر الصحي بمنطقة أوسيف مؤكداً حرص الحكومة على قفل مناطق التسلل ووضع الترتيبات الاحترازية.

ودعا الماحي لجان المقاومة إلى العمل والتنسيق مع حكومة أوسيف والتبليغ الفوري عن حالات التسلل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)