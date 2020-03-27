ولاية القضارف تنشر المزيد من القوات على الحدود

أعلن والي القضارف اللواء ركن نصرالدين عبد القيوم أحمد عن نشر المزيد من القوات لتعزيز إغلاق المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي مع دولة إثيوبيا، مبيناً أن ذلك يأتي امتداداً للخطوات التي اتخذتها الولاية بإغلاق المعابر في منطقتي القلابات واللكدي لمنع التسلل إلى البلاد .

وجدد الوالي في تصريحات صحفية بحسب (سونا) اليوم، حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة موجهات الدولة الرامية لحماية المواطنين من جائحة كورونا.

وقطع الوالي بعدم السماح لدخول أي مواطن عبر الحدود، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية رصدت (30) فرداً وأسرة عالقين بمعبر القلابات الحدودي، مؤكداً وضع كافة الترتيبات اللازمة بالحدود والاحترازات الصحية من خلال توفير الأتيام الصحية وكافة المعينات الطبية والصحية وتخصيص مواقع الإيواء والعزل بالقلابات والقضارف تحسباً لأي طارئ.

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وأكد الوالي رئيس اللجنة الأمنية بالولاية عدم تسجيل أية حالة بالقضارف مشيداً بترتيبات اللجنة العليا لطوارئ كورونا بالولاية والمحليات من خلال تشكيل اللجان وتخصيص مواقع العزل والإيواء بكل محلية.

ودعا الوالي المواطنين إلى عدم الاستجابة للشائعات والأخبار إلا من الجهات الرسمية كما ناشدهم مساعدة الأجهزة الأمنية بالتبليغ عن حالات التسلل عبر الحدود، كما وجه الوالي الأجهزة بالحدود والمعابر بعدم السماح بدخول أي مواطن إنفاذاً للموجهات الاتحادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)