الحكم الاتحادي: فتح الطرق والسماح بحركة السلع والبضائع فوراً

وجهت الحكومة الاتحادية ولاة الولايات بالعمل الفوري على تيسير حركة البضائع والسلع والتأكيد على الانسياب السلس لحركة الناقلات الحاملة للبضائع والسلع والمحاصيل في كافة المعابر ونقاط المرور بكل ولايات السودان.

واكد د. يوسف آدم الضي، وزير الحكم الاتحادي في بيان بحسب (سونا) الجمعة، مخاطباً كافة الولاة والمسئولين بالولايات، ان الظروف والأوضاع الاستثنائية المرتبطة بمكافحة جائحة الكرونا، لا ينبغي أن تستغل في إعاقة وحبس الناقلات الحاملة للبضائع والسلع والمحاصيل عند المعابر ونقاط المرور، مما يحدث ندرة وغلاء فاحشاً.

واشار د. يوسف آدم الضي إلى ان البلاد دخلت كغيرها من دول العالم في الإلتزام بمحاربة جائحة فيروس كورونا، التي حصدت آلاف الأرواح، ولا تزال في حالة إنتشار خطير مما دعا الحكومة إلى أن توجه قيادة الدولة ولجنة الطوارئ العليا، ووزارة الصحة الاتحادية، وكافة الجهات المسؤولة، بالتقيد الصارم بالموجهات والأوامر التي تحفظ صحة وسلامة المواطنين وتضمن وقايتهم من الإصابة.

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وأضاف وزير الحكم الاتحادي ان آخر هذه القرارات، كان إعلان حالة الطوارئ من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة السادسة صباح من اليوم التالي إلى جانب إيقاف حركة البصات السفرية السياحية ايثاراً للسلامة ومنعاً للتجمعات المفضية إلى انتشار فيروز كرونا – الجديد-19.

ونوه السيد الوزير إلى أن البعض حاول استغلال هذه الأوضاع الاستثنائية للعمل على إعاقة حركة الناقلات الحاملة للبضائع والسلع والمحاصيل في المعابر ونقاط المرور.

ووجه وزير الحكم الاتحادي، في بيانه الموجه للمسئوليين بكافة الولايات، بأن تطبق مراقبة صارمة لمنع مثل هذه الممارسات وأن تفتح الطرق فورا أمام حركة البضائع والسلع من وإلى الجهات المعنية داخل وبين الولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)