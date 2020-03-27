التاريخ: 27-مارس-2020
4 مشاهدة
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن أن جملة حالات الاشتباه بـ”كورونا” الموجودة بمراكز العزل بالسودان حتى يوم أمس الخميس بلغت (77) حالة اشتباه.
و اشارت في تعميم صحفي اليوم الجمعة بحسب (سونا)، إلى أن جملة عدد الذين أكملوا فترة العزل الصحي (14) يوم منذ قدومهم للبلاد من الدول الموبوءة بلغ (2176) شخصاً تمت متابعة (1415) شخصا منهم بنسبة 64٪.
في وقت أكدت فيه عدم تسجيل أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد بالبلاد بخلاف الحالات الثلاث التي تم الإعلان عنها سابقاً”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الاتحادية: 77 حالة اشتباه بـ”كورونا” في مراكز العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.