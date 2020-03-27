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الصحة الاتحادية: 77 حالة اشتباه بـ”كورونا” في مراكز العزل

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التاريخ: 27-مارس-2020

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الصحة الاتحادية: 77 حالة اشتباه بـ”كورونا” في مراكز العزل

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن أن جملة حالات الاشتباه بـ”” الموجودة بمراكز العزل بالسودان حتى يوم أمس الخميس بلغت (77) حالة اشتباه.

 

و اشارت في تعميم صحفي اليوم الجمعة بحسب (سونا)، إلى أن جملة عدد الذين أكملوا فترة العزل الصحي (14)  يوم منذ قدومهم للبلاد من الدول الموبوءة بلغ (2176) شخصاً تمت متابعة (1415) شخصا منهم بنسبة 64٪.

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في وقت أكدت فيه عدم  تسجيل أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد بالبلاد بخلاف الحالات الثلاث التي تم الإعلان عنها سابقاً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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