تمديد إيقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

التاريخ: 27-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بإستمرار تمديد إيقاف خدمات مجمعات الجمهور والمجمعات الخدمية الأخرى بالبلاد إعتباراً من غداً السبت 28 مارس الجاري لمدة 10 أيام أخرى. واستثنى القرار الحالات الانسانية والضرورية. Advertisements يذكر بحسب موقع السوداني، أن وزير الداخلية وجه في الـ 17 من مارس بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام وذلك تنفيذا للاجراءات الوقائية بالبلاد وإستناداً على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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