إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ”كورونا”

التاريخ: 27-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلنت شبكة بي بي سي البريطانية، اليوم الجمعة، إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس “كورونا”.

وقالت الحكومة البريطانية بحسب صحيفة اليوم التالي: إن جونسون سيواصل مهامه رغم إصابته بـ(كورونا)، حيث أن لديه أعراضاً متوسطة وسيخضع للعزل الذاتي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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