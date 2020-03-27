السماح للطلاب العائدين من الصين بالدخول دون الحاجة لحجر آخر

التاريخ: 27-مارس-2020
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أعلنت اللجنة العليا للطوارىء الصحية بالسماح للطلبة السودانيين القادمين من مدينة ووهان الصينية والذين كانوا في حجر صحي بدولة الامارات ولفترة ثلاثة أسابيع بالدخول دون الحاجة لادخالهم حجر صحي مرة أخرى بالخرطوم.
حيث اصدرت وزارة الصحة الاتحادية وقبيل منتصف ليل أمس قراراً بالسماح للطلبة بالعودة إلى ديارهم دون الحاجة إلى ادخالهم لحجر صحى مرة أخرى، وذلك بعد ان أجريت لهم الإجراءات الصحية اللازمة بالمطار من مسح حراري وأخذ كل البيانات وأرقام الهواتف.
وبحسب (سونا)، فإنه عند وصول الطلاب ظهر يوم أمس مطار الخرطوم الدولي أخطرتهم السلطات الصحية بضرورة إدخالهم حجر صحي لمدة أسبوعين، مما أدى إلى تذمر الطلاب وذويهم معللين رفضهم بأنهم قضوا فترة حجر صحي بدولة الإمارات بالإضافة إلى الحجر الصحي بمدينة ووهان.
الجدير بالذكر ان حوالي 143 من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مقاطعة خولي الصينية والتي تضم مدينة ووهان – البؤرة – التي انطلقت منها جائحة كورونا وصلوا إلى مطار أبو ظبي يوم الأربعاء 4 مارس 2020 على متن طائرة إماراتية، من مدينة ووهان الصينية التي شهدت انتشاراً لفيروس كورونا المستجد، حيث وضعت المجموعة في الحجر الصحي مباشرة ولمدة ثلاثة أسابيع، وغادر الإمارات منهم حوالي 102 إضافة إلى أربعة أطفال بينما فضل آخرون البقاء مع أسرهم بالإمارات العربية المتحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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