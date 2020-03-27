والي القضارف يشكًل لجنة تحقيق فى الاعتداء على قاضى الفاو

شكًل والي القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم محمد لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات حادث الاعتداء على القاضي المقيم بمحكمة الفاو مولانا حمدان أحمد موسى من قبل بعض منسوبي القوات المسلحة العاملة في تنظيم صفوف صرف الوقود بطلمبة بنتا بسوق الفاو.

ويترأس اللجنة بحسب (سونا)، المستشار مولانا جمعة عباس مستشار حكومة الولاية، والعقيد استخبارات عبادي الطاهر الزين مقرراً، وعضوية آخرين. وصرح رئيس اللجنة أن مهام اللجنة التقصي ورفع تقرير لوالي الولاية حول الحادث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)