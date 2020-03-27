عاجل | وزير الحكم الاتحادي يحذر من اعاقة حركة نقل البضائع بين الولايات

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الجمعة 27 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أصدر زير الحكم الاتحادي يوسف ادم الضي، تعميما لولاة الولايات، وذلك في اطار توجيهات قيادة الدولة وقرارات اللجنة العليا للطواريء الصحية لمواجهة جائحة كورونا.
وحذر الوزير في تصريح صحافي اليوم (الجمعة) من استغلال بعض الجهات للاوضاع الاستثنائية، بإعاقة وحبس الناقلات الحاملة للبضائع والسلع و المحاصيل في المعابر ونقاط المرور، مما أحدث ندرة وغلاء فاحش.
ووجه بفتح الطريق أمام حركة البضائع والسلع من وإلي الجهات المعنية، والتعامل الصارم في تنفيذ هذه الأوامر، مع وضع المخالفات تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد التعميم على ضرورة التقيد الصارم بالموجهات والاوامر التي تحفظ سلامة المواطنين، بإعلان حالة الطواريء من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة السادسة صباحا، إلى جانب إيقاف الباصات السفرية لضمان السلامة والابتعاد عن التجمعات.
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