شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مسؤولي عدد من البلدان المعنية بالمشاركة في معرض “إكسبو 2020 دبي” تأكيدهم احتمال تأجيل المعرض لمدة تصل الى عام بسبب فيروس كورونا.
وقالوا إن التأجيل لمدة عام هو أحد الخيارات العديدة التي ستتم مناقشتها في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع المقبل، ولم يستبعد المنظمون موعد البدء المقرر في أواخر أكتوبر.
ويجب أن تتخذ الدول الأعضاء القرار في المكتب الدولي للمعارض «BIE» ومقره باريس، والذي يمنح الحدث أي قرار نهائي.
ولطالما روج المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال في دبي للحدث على أنه فرصة محتملة للإمارة، وأنفقوا مليارات الدولارات على بناء الفنادق والمرافق توقعًا لملايين الزوار.
لكن مع انتشار الفيروس، قامت الإمارات العربية المتحدة، التي تعد دبي جزءًا منها، بإغلاق المطارات أمام حركة الركاب وحث السكان على البقاء في منازلهم بعد الإبلاغ عن 333 حالة، بما في ذلك حالتي وفاة.
وسيعقد مسؤولون ودول أجنبية اجتماع افتراضي يوم الاثنين، وقال أربعة مسؤولين أجانب من دول معنية إن الخيارات المطروحة على الطاولة ستتراوح بين الحفاظ على تاريخ الافتتاح الحالي إلى تأخير لعدة أشهر أو حتى عام، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وأكد المتحدث باسم إكسبو 2020 دبي أن المنظمين يواصلون مراقبة الوباء العالمي عن كثب ويراجعون بانتظام الخطط والاستعدادات بما يتماشى مع توجيهات الإمارات العربية المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين.
وقال متحدث باسم المكتب الدولي للمعارض أن اجتماع اللجنة التوجيهية «سيعيد تقييم وتعديل الاستعدادات المخطط لها»، مضيفًا أن تغيير الموعد يتطلب تصويت أغلبية الثلثين من أعضائها.
كانت هذه تفاصيل خبر كل المليارات التي أنفقها محمد بن راشد “طارت” .. تقرير أمريكي “مُزعج جداً” للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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