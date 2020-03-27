الأمن المصري يقتحم شقة بها مدخل سري ويعثر على مفاجأة كبرى!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قام الأمن المصري باقتحام إحدى الشقق السكنية في القاهرة بها مدخل سري إلى أحد المقاهي، التي تستخدم لتجمع عدد كبير من الشباب بعد فرض حظر التجوال في البلاد.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشقة التي اقتحمها الأمن، حيث قام أحد الأشخاص بإبلاغ قوات الأمن بعد اكتشاف تجمعات كبيرة تخرج من المبنى.

وعثرت قوات الأمن على عدد كبير من الشباب داخل المقهى، حيث تقوم الشرطة المصرية بتطبيق إجراءات فرض حظر التجوال في البلاد منعا لتفشي فيروس كورونا. RT

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