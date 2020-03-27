المجرمون يستغلون وباء “كورونا” لشن جرائم احتيال وسرقة في أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، اليوم الجمعة، من تزايد حالات جرائم الإنترنت والاحتيال والسرقة والتزوير.

وقالت اليوروبول في تقرير نُشر في لاهاي، اليوم الجمعة، إن “المجرمين يسارعون باغتنام الفرص لاستغلال الأزمة من خلال تكييف أسلوب عملهم المعتاد أو الانخراط في أنشطة إجرامية جديدة”.

وأضاف التقرير: “إن عدد الهجمات السيبرانية ضد المنظمات والأفراد كبير ومن المتوقع أن يزداد، مشيرا “استخدم المجرمون أزمة كورونا لتنفيذ هجمات قائمة على الهندسة الاجتماعية حول موضوع الوباء لتوزيع حزم برامج ضارة”.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أيضا أن يسعى مجرمو الإنترنت إلى استغلال عدد متزايد من نواقل الهجوم حيث يقوم عدد أكبر من أصحاب العمل بالاعتماد على العمل عن بُعد والسماح بالاتصال بأنظمة عملهم من الخارج.

وذكر التقرير أن السلطات الأمنية ضبطت عالميا نحو 34 ألف قناع مزيف للعمليات الجراحية، وكذلك أدوية مزيفة مضادة للفيروسات وللملاريا، فضلا عن فيتامينات مزيفة.

تأتي هذه العمليات في فترة انتشر فيها فيروس كورونا عبر العالم وتسبب في إصابة أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت مديرة اليوروبول كاثرين دي بول: “إن مثل هذه الأنشطة الإجرامية خلال أزمة صحية تهدد بشكل خاص ويمكن أن تعرض حياة البشر للخطر”.