بسبب (كورونا).. أمريكا تقدم تسهيلات لزيارتها للأجانب في القطاع الصحي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، عن تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها، للأجانب العاملين في القطاع الصحي.

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ويأتي ذلك في وقت تبذل فيه السلطات الأمريكية جهوداً كبيرة بحسب موقع السوداني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت أمريكا تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، متجاوزة الصين وإيطاليا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)