التحقيق مع أربعة متهمين بقتل شاب ضرباً

التاريخ: 27-مارس-2020
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تحقق شرطة دائرة الاختصاص بإحدى مناطق غرب السودان مع أربعة متهمين بقتل شاب ضرباً بالقرب من منزله.
وتعود التفاصيل عندما تم العثور على المجني عليه ملقياً على الأرض في الشارع العام وتوجد عليه آثار ضرب بآلة صلبة ومن خلال تحريات الشرطة تم القبض على المتهمين للتحري معهم.
وبحسب صحيفة الدار، أرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بواسطة الطب الشرعي ودون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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