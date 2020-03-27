التحقيق مع أربعة متهمين بقتل شاب ضرباً

التاريخ: 27-مارس-2020 فى : حوادث 24 مشاهدة تحقق شرطة دائرة الاختصاص بإحدى مناطق غرب السودان مع أربعة متهمين بقتل شاب ضرباً بالقرب من منزله. Advertisements وتعود التفاصيل عندما تم العثور على المجني عليه ملقياً على الأرض في الشارع العام وتوجد عليه آثار ضرب بآلة صلبة ومن خلال تحريات الشرطة تم القبض على المتهمين للتحري معهم. وبحسب صحيفة الدار، أرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بواسطة الطب الشرعي ودون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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