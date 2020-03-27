مباحث أم درمان توقف معتادي إجرام بعد سطوهما على محل تجاري

التاريخ: 27-مارس-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة Advertisements تمكنت شرطة مباحث أم درمان شمال من ضبط اثنين من معتادي الاجرام إثر سطوهما على محل تجاري في حي العمدة جنوب، وأخذ مبالغ مالية بجانب مقتنيات، وقد تم استردادها ومن ثم توقيف المتهمين وتدوين بلاغ تحت المادة 174 من القانون الجنائي وذلك تحت إشراف العميد قمر محمد أحمد مدير شرطة أم درمان شمال ومتابعة رئيس القسم المقدم شرطة هيثم بلة. وبحسب صحيفة الدار، قامت الشرطة بعمل كافة الإجراءات الأولية بالتحري مع المتهمين توطئة لتقديمهما للمحاكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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