الدفاع المدني يحتوي حريق هائل داخل كنيسة بأم درمان

التاريخ: 27-مارس-2020 فى : حوادث 14 مشاهدة Advertisements تمكنت شرطة الدفاع المدني أمس من احتواء حريق هائل بمنطقة أم درمان داخل كنيسة جوار مقابر البكري. وقد أدى الحريق لخسائر وصفت بالخفيفة لبعض مقتنيات الكنيسة المتعلقة بالكراسي، فيما أصيب شخصان باختناق تمكنت السلطات من ضمن إجراءاتها من إسعافهما إلى المستشفى. وبحسب صحيفة الدار، مازال التحري متواصلاً حول أسباب الحريق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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