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عالقون بالهند بسبب “الكورونا” من بينهم مرضى يناشدون الحكومة

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التاريخ: 27-مارس-2020

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عالقون بالهند بسبب “الكورونا” من بينهم مرضى يناشدون الحكومة

يواجه عدد كبير من السودانيين بالخارج ظروفاً صعبة على خلفية القرارات الصادرة بإغلاق كافة المعابر الجوية والبحرية في إطار الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس “” وناشد عدد من العالقين بالهند بمطار نيودلهي ومومباي الحكومة السودانية لفك حظرهم وحظر جميع من بالمطارات الدولية الأخرى والإسراع بإجلائهم، لأن الكثيرين منهم قد انتهى توقيت تذاكر سفرهم مع الطيران الإثيوبي والمدني.

 

وأعرب العالقون بحسب صحيفة الدار، عن أسفهم من صدور قرارات وصفوها بالعقيمة التي لم تدرس من جميع الجوانب وأنه لا مانع لديهم بعد تسهيل عملية وصولهم الخضوع للحجز من داخل وطنهم.

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وفي اتصال هاتفي من نيودلهي أكد المواطن ساتي عبد الوهاب الذي تواجد هناك في رحلة استشفاء بأنهم فوجئوا من داخل المطار في رحلة العودة من إلغاء الحجوزات من قبل الخطوط الإثيوبية إثر قرار رفع حظر لـ(48) ساعة والذي يشمل تركيا وأديس أبابا والإمارات ووصف الوضع بالصعب والغير محتمل، وأضاف حتى التذاكر التي وفرت باهظة الثمن تصل سعر الواحد أكثر من ألف دولار، مشيراً أن الوضع فوق المحتمل.

من جانبه وجه صوت شكر للوزير المفوض القائم بالأعمال في السفارة السودانية بالهند عصام الدين إدريس لوقفته وسؤاله وتفقده عن أحوالهم على مدار الـ(24) ساعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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