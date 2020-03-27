عاجل| السودان يعلن تمديد إيقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

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الجمعة 27 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن الحكومة السودانة اليوم استمرار تمديد إيقاف خدمات مجمعات الجمهور و المجمعات الخدمية الأخرى ، بدءًا من غد ولمدة 10 أيام أخرى.
قال وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله في تصريح صحفي : إنه تم التوجيه باستمرار تمديد الإيقاف بدءًا من يوم غد لمدة 10 أيام أخرى، عدا الحالات الإنسانية والضرورية.
يذكر أن وزير الداخلية وجه في الـ 17 من مارس بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد واستنادا على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة.
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