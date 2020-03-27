طبيب مقيم في أمريكا يرسل رسالة في غاية الأهمية إلى العالم العربي حول كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أرسل الطبيب أسامة طه المقيم في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة توعية إلى العالم العربي، حول أهمية الوقاية من فيروس كورونا التاجي.

ونشر طه مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على التويتر يوضح فيه تفاصيل زيارته لأحد مشافي المنطقة، ودخوله إلى قسم العزل فيها.

​وقال طه: “أكبر اقتصاد في العالم يواجه أزمة شديدة جدا في توفير المستلزمات الطبية الصحيحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا التاجي”.

وأضاف: “إذا ظن الناس في العالم العربي أن الأمور تجري بشكل ممتاز فهم مخطئين تماما، والسلاح الوحيد لمواجهة الفيروس هو الوقاية فقط، والالتزام التام بالأوامر في الالتزام في المنزل وعدم الخروج”. المادة السابقة مصر تصدر توضيحا حاسما بشأن أنباء أثارت ضجة حول فيروس كورونا

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