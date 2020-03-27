ظفار يرغب في تمديد عقد المدينة

الخليج 365 : كشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن نادي ظفار العماني يرغب في تمديد عقد اللاعب بكري المدينة وذلك بعد المستويات المميزة التي ظهر بها في البطولة ويعد المدينة من اميز اللاعبين في الساحة بعمان وذلك بدليل ان اللاعب اسهم في نتائج جيدة محليا للنادي العماني ويأتي ذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.

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