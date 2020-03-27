خالد هيدان نجح فيما فشل فيه كبار المدربين مع هلال الابيض

الخليج 365 :

أعاد خالد هيدان المدير الفني لهلال الابيض السوداني الرسم 4/4//2 من جديد بعد غيابه بشكل تام مع المدربين ابراهومة والاسكتلندي فرانك نوتال وشرف الدين موسي الذين فضلوا 4/2/3/1 و4/3/3 ، المغربي يفضل اللعب 4/4/2 دايموند ووضع ابراهيم النسور اهم صفقة لهلال الابيض في الشتاء الفارط خلف المهاجمين المفاجاة في النصف الثاني من الدوري مصعب الشريف (جلنجات) ومعاذ (القضارف ) ليقوم النسور بادوار كبيرة في الربط بين الخطوط واستغلال المساحة وتقديم التمريرات المحسنة للمهاجمين .

يعمل وسط الملعب المكون من حسن تنقا وعمرو مبارك وامين ابراهيم الذي يتمتع بمزايا عديدة اهمها الاحتفاظ بالكرة في اللحظات التي تتطلب ذلك وأنتظار المساندة وابراهيم النسور اول من يمارس الضغط على ارتكاز ومحاور الخصم جعل الوسط يظهر بحيوية كبيرة ويطبق الضغط لحظة فقدان الكرة وهو مايفسر بقاء مهند الطاهر على دكة البدلاء وقلة المشاركات للنجم الكبير رغم ثقله الفني ، مع اسماء أخرى كابوستة بخبرته وهدؤه واجادته استرجاع الكرة ، مع توفر اظهرة جيدة تقسم لها الادوار وفق المنظومة .

تحول هلال الابيض لفريق واقعي ويتمتع بسرعة كبيرة في الاداء والانتقال بعد خفض معدل متوسط الاعمار من 32 الى 24 وهو ماجعل الفريق يلعب كمنظومة واحدة ومنظم بشكل كبير خلافاً لما كان عليه في الدورة الاولى .

عملية تغيير الجلد سجلت نتائج جيدة وحصدت نجاح سريع لكن هذا النجاح لن يكون له محل من الاعراب الا في حال تحقق الهدف الاول للنادي وهو العودة للمشاركة الافريقية من جديد .

نتائج هلال الابيض كانت تنسب في الماضي للحكومة التي ترعى الفريق والمساندة الجماهيرية الضخمة ، والان هذا النجاح يعود للفريق ومجلس الادارة بشكل كامل بعد توقف الدعم الحكومي وغياب الحضور الجماهيري المهول والمساند