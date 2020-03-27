تعرض منزل مرشح الرئاسة الأسبق كامل إدريس لسرقة وتخريب

تعرض منزل رئيس محكمة التحكيم والوساطة الدولية، مرشح الرئاسة الأسبق البروفيسور كامل إدريس، إلى عملية نهب وتخريب واسعة في الخرطوم منتصف الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمصادر أمس، أن اللصوص قاموا بتحطيم الأبواب وأحدثوا دماراً هائلاً في المنزل بجانب سرقة جميع المقتنيات.

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وبحسب صحيفة الصيحة، قامت الأسرة في الحال بفتح بلاغ، دونت فيه جميع المفقودات والخسائر، وطريقة التسلل إلى المنزل وتحطيم الأبواب الموصدة. وقد تمت عملية السرقة بالخرطوم بعد ساعات من سريان حظر التجوال ومع ذلك تمكن اللصوص من الهرب، دون أن تعثر عليهم القوات الشرطية.

يذكر أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل كامل إدريس للسرقة، حيث ظلت أسرته تقضي فيه الإجازات السنوية، وتقيم فيه مناسباتها كافة، كما ظل أيضاً ذات المنزل ملتقى للقوى السياسية خلال السنوات الماضية. وحضر د. كامل إدريس إلى السودان أثناء ثورة ديسمبر، وقام بزيارة ميدان الاعتصام وتحية الثوار، كما التقى العديد من القيادات السياسية والعسكرية، للتفاكر في شأن المرحلة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)