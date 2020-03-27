الصناعة والتجارة: اتجاه لتسعير السكر وعقوبات رادعة للتخزين

التاريخ: 27-مارس-2020
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كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس عن اتجاه الوزارة لتسعير سلعة السكر، وأعلن تكوين لجنة لإصدار أسعار تأشيرية للسلع، تباشر مهامها الأسبوع المقبل، مع تكوين لجنة مشتركة مع وزارات مختلفة متخصصة في أعباء المعيشة لضمان وصول السلع الأساسية الاستهلاكية قبل رمضان.
وقال مدني في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن تحديد الأسعار يأتي تماشياً مع توجهات الوزارة لمعالجة اختلالات التسعيرة، وأضاف أن ارتفاع أسعار السكر غير مرتبط بالعرض والطلب، ولوح باتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات رادعة على من يثبت عليه التخزين الضار لأي سعلة استراتيجية.
وأوضح مدني أن منع التخزين لا يعني التضييق على القطاع الخاص وإنما إعلاء الروح الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية عبر مبادرته بالإعلان عن جم السلع الموجودة لديهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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