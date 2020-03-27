قانونيون: حظر التجول يحد من الجرائم الليلية

أكد بعض القانونيين الذين تحدثوا لمصادر إيجابية إنفاذ فرض حظر التجول في الحد من انتشار الجريمة.

وقال القانوني معز حضرة للمصادر إن قرار حظر التجول بالبلاد لديه جانبان سلبي وايجابي، في منع تواجد المجرمين بالشوارع مما يحد من ارتكاب الجرائم خاصة جرائم النهب والسرقات والسطو، وأبان حضرة أن الجانب الآخر يمكن أن يساعد الحظر في انتشار الجريمة نهاراً، مبيناً أن الشخص ان لم يجد عملاً نهاراً بالذات العمال البسطاء الذين يعملون رزق اليوم باليوم فانهم قد يلجأون الى ارتكاب الجريمة، مبيناً أن قرار الحكومة بترك فترة النهار بدون حظر ليمارس هؤلاء اعمالهم اليومية قرار حكيم وصحيح .

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وأكد القانوني مجاهد عثمان بحسب صحيفة السوداني، أن قرار حظر التجول الليلي يساعد في منع الازدحام الليلي ومحاربة تهريب الدقيق والوقود ويسهم في تقليل صرف الوقود.

واشار مجاهد إلى أن الحظر قد يحارب السرقات الليلية ويسهم بصورة مباشرة في انخفاض الجريمة خاصة جرائم المخدرات معللاً بان تجار المخدرات والمروجين تنشط حركتهم ليلاً عبر النوادي والطرقات.

ولفت لسلبية الحظر على أصحاب المطاعم والكافيهات التي تعمل ليلاً والتي تشكل مصدر رزق أساسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)