وزارة الخارجية: مساعدات مالية مقدرة لمواجهة “كورونا”

أعلنت وزارة الخارجية حشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمواجهة جائحة كورونا ومحاولة استباق انتشارها بترتيباتٍ احترازية مبكرة.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، أن عملية الحشد تأتي من خلال التواصل مع منظمات الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات.

وقالت إن الاتصالات أثمرت عن تخصيص مساعداتٍ مالية وعينية مقدرة، فضلاً عن تسهيل الوزارة وصول بعض المساعدات المقدمة من رجل الأعمال الصيني جاك ما، المدير التنفيذي لمؤسستي جاك ما وعلى بابا، عبارة عن 20 ألف جهاز فحص حرارة، و100 ألف قناع طبي وألف سترة طبية.

ووجهت بالمقابل بعثاتها في الخارج برصد التطورات الخاصة بانتشار الوباء في منطقة التمثيل وموافاة رئاستها بالتفاصيل والإحصاءات بتزويدها بالمعلومات لتمكين وزارة الصحة الاتحادية من تصنيف الدول وتحديد مكامن الخطورة للتعامل مع مواطني تلك الدول والمواطنين السودانيين القادمين منها على ضوء حجم الإصابات وخطورتها.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أنها عقدت سلسلة اجتماعات مع سفراء عددٍ من الدول الصديقة المعتمدين بالخرطوم لاستقطاب الدعم والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الطبية لبلدانهم في التصدي لجائحة الكورونا.

كما استجابت الوزارة لطلبات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان لإجلاء رعاياها وموظفيها العالقين بالسودان بسبب إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني.

وقال إنها تولي عبر بعثتيها في القاهرة وأسوان أهميةً خاصة للمواطنين السودانيين العالقين في مصر، عبر التواصل المباشر مع كافة الجهات الرسمية المصرية بما فيها وزارة الخارجية والأجهزة الرسمية الأُخرى بغرض التنسيق والمتابعة وحلحلة الصعوبات التي تواجه المواطنين السودانيين نحو السكن والإعاشة بعد قفل المعابر بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)