القاضي المُعتدي عليه بالفاو يروي تفاصيل الحادثة

كشف القاضي المقيم بالفاو حمدان أحمد موسى، الذي تعرض لاعتداء من قوة عسكرية برئاسة ضابطين لمصادر تفاصيل الحادثة التي دعت السلطة القضائية للدخول في إضراب شامل.

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وقال حمدان في اتصال هاتفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنه أرسل سائقه الخاص بالعربة التي تتبع للجهاز القضائي باللوحة (780) محكمة الفاو لمحطة الوقود مرتين، وأضاف أنه تحرك وقاد العربة بنفسه، وروى التفاصيل حتى بدأ الاعتداء من (4) عساكر وضابطين أوسعوه ضرباً.

وأوضح حمدان أنه تأذى بالركبة وحدثت له كدمات وضرب بالرأس حتى نزف واقتادوه لقسم شرطة المحلية، وأشار إلى أنه قبل أسبوع من الحادثة تعرضت مجموعة من العساكر لعربة زميل من النيابة لفك لوحاتها في حادثة مؤسفة، لكن وكيل النيابة ترك الوقود وذهب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)