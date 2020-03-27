الكشف عن إيقاف العمل بمشروع زراعي ضخم بنهر النيل

التاريخ: 27-مارس-2020
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كشفت مصادر عن إيقاف العمل في مشروع وادي هواد الزراعي بولاية نهر النيل. وقالت المصادر أمس إن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تسعى للاستفادة من مبلغ (45) مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لتأهيل عدد من المشاريع الزراعية المتوقفة في ولايات (النيل الأبيض، النيل الأزرق، نهر النيل والشمالية).
كما تسعى الوزارة بحسب صحيفة الصيحة، للاستفاد من مياه الأمطار والمياه الجوفية، وذلك لخلق وظائف للشباب وفرص عمل في تلك الولايات.
وأفادت المصادر بتشكيل فريق عمل يضم الجهات ذات الصلة كافة للبدء في تأهيل هذه المشروعات في القريب العاجل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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