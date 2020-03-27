عاجل.. رسالة هامة من واشنطن لرعاياها في الخرطوم

الجمعة 27 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دعت السفارة الأمريكية بالسودان رعاياها إلى مغادرة البلاد طواعية أواخر مارس/آذار الجاري، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.



وبعثت السفارة إلى رعاياها رسالة، تفيد بوجود رحلة على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى كل من كندا وواشنطن، منوهة بأن هذا الإجراء لا يرتب أي التزامات مالية من الحكومة الأمريكية.

وطالبت سفارة واشنطن رعاياها بـ"ضرورة متابعة البريد الإلكتروني للحصول على آخر المعلومات حول فيروس كورونا (كوفيد 19)".

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وكانت الحكومة السودانية الانتقالية أعلنت عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشخص سوداني قادم من دولة عربية ليرتفع العدد إلى 3.

وأعلنت السلطات فرض حظر جزئي للتجوال في جميع أنحاء البلاد، يبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الـ6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت ولاية جنوب دارفور غربي السودان فرضت حظرا للتجوال لمنع انتشار كورونا في إطار حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وكأول منطقة تلجأ لهذا الإجراء.

وسبق ذلك إعلان السلطة الانتقالية، حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وأغلقت بموجبها المعابر البرية والجوية والبحرية، وأوقفت الدراسة في كل المراحل لمدة شهر، كما منعت التجمعات كتدابير احترازية ضد كورونا.

وأصبحت الولايات المتحدة الأعلى في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، وسط مخاوف من عدم قدرة المنظومة الصحية على تحمل تسارع تفشي الوباء في البلاد.