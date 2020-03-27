الضيق واليابه صديق.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*سمعنا من حبوباتنا عبارة الضيق واليابه صديق

*لكن ماشفناها الا في الزمن ده

*زمن شكرا حمدوك

*نعلم بان الحاصل افرازات العهد البائد

*لكن البعالج جرح السكري يادكتور حمدوك هو نظافته من تقيحات الماضي

*والنظافة دايرة حك شديد

*عشان يتشال كل الصديد

*لذا قطنتكم الناعمة دي ورقة احساسكم اثناء النظافة

*مابتساعد الجرح ليبري

*بل بتقود للتعفن والاضطرار للبتر

*وحايكون البتر نتيجة الخطأ الطبي واهمال الطبيب يادكتور حمدوك

*فما ممكن نعاني من انعدام الوقود اياما بلياليها واسابيعها وشهورها وماشة علي دهورها

*قصة توفير المحروقات ماقصة صعبة عشان علاجها ياخد كل الوقت ده

*ومتطلبات المواطن المسكين بسيييطة

*داير ياكل فول وسليقة

*ويوصل ولو شماعة

*ويتكامل اولادو بدري دون الحوجة لحظر الكورونا

*فمأساة المواطن كرونك تهون امامها الكورونا

*نعلم ياحمدوك ان العهد البائد شربك الخيط شربكة الكديسة

*ونعلم ان حلحلة الشربكة تحتاج زمن

*بس في عقد كدة بترها بالمقص بساعد علي حلحيل الشربيك

*اولها انتظام توفر الوقود

*وثانيها اشعال روح الثورة التي تم ردم جمهرها رمادا وعطلة وطولة روح

*وثالثها استصحاب دماء الشهداء مع عرق شباب الثورة واعلان نجاح الثورة

*ياحمدوك

*اكبر الاستفزازات للشعب كان عند استقبال جثمان الراحل وزير الدفاع

*رأينا وجوها كيزانية مألوفه ومعروفه

*كأنها تسخر من الشباب بقولها

*نحنا يانا وينا ثورتكم

*وكانت الطامة الكبري في نقل تلفزيون السودان للحدث

*تقطيع واعادة لاحداث علي شاشة مكتوب عليها مباشر

*وموش كده وبس

*المراسل يدي الكاميرا عنقرتو

*والكاميرا تدي المراسل قفاها

*وفجاة تطل علينا مؤخرات بعض الحضور علي الشاشة

*تحس بانو يا الكاميرا وقعت

*يا المصور كان بتفرج بره العدسة

*لازال تلفزيون الكيزان اقصد السودان مخجلا ومتواضعا ومحرجا

*ايها الناس

*نسمع عن ثورة سرقت

*نستبعد ذلك

*ولكن تقريب بعض الوجوه واستمرار البعض الآخر يقرب احتمال انها سرقت

*اخاف ان تتكون لجنة لتفكيك الثورة

*فبهذه المهادنة كل شئ جائز

*ولكن

*هل فعلا احترق قمح المناقل؟؟؟

*مين حرقو؟؟؟

*وليه حرقو؟؟؟

*هل حرقو عشان قرار الحكومة حرقو؟؟؟

*ام حرقو لان نجاح الموسم حرقو؟؟؟..؟

*انه التهاون

*ويقول قدورة المجنون

*لاتهاون بل بالهاون

*بالهلون لييييييه؟

*او كما قال

*المهم

*معالجة عقد الاستثمار افيد لناد طالما سكن جيوب الافراد زيو وزي اي منديل

*معالجة عيوب عقد الاستثمار افيد لناد تفرقت جماهيره بين الافراد ونسوا النادي

*معالجة عيوب عقد الاستثمار افيد لناد يرتع اصحاب المصالح فيه علي حدائق اصحاب الجيوب كالانعام

*فتوجهت قلوبهم نحو اصحاب الحدائق ومالت عن الكيان

*حب الشيخ لما يفوت حب الدين تبطل العقيدة

*تلك الانعام بالطبع لاصالح لها الا مرتع اصحاب الجيوب

*لذا يحاربون كل اشكال زراعة سهول الكيان واخضرارها

*وتتناطح عنزاتهم متسابقة للدفاع عن مراتع اصحاب الجيوب

*لذا صار معظم اصحاب الجيوب المالية اصحاب جيوب انفيه

*بقوا يشموا ناس قول الحقيقة ونقد الحديقة الخاصة ومرتع البعض البغيض

*ايها الناس

*الاستثمار ولا النار

*المهم

*تم تغيير سياج المريخ الغير قانوني بسياج قانوني فاخر وجميل

*وسماحة الزول في الطول والعلا

*منوت بول لو وقف خلف السياج يعاين بي تحت بس

*وتمت تغطية خور الصرف حول الملعب

*والملعب زاتو ماشي مخدر

*يبقي لاخوف علي الفرق والمنتخبات السودانية من الحرمان من اللعب علي الارض السودانية لرداءة الملاعب وعدم قانونيتها بحسب تقرير اللجنة

*لان استاد المريخ صالح للعب الدولي اي زمان اي مكان

*تحية للبصري مدير الاستاد

*وتحية للتركي قدري علي المجهود الكبير

*وتحية لكل من اعجبه العمل

*مع الاعتذار لرواد المراتع

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*بعد نعزيك وتعزينا

*دايرين نقول كلام يا والينا

*الناس فاقدة رغيفها و بنزينا

*كهربا تقطع وتجينا

*موية بي طينها

*باعوضة الف وطنينا

*ضبانا مكفينا

*الحال مابسر صديق ولا عدوا لينا

*كمان جابت ليها حظر كورونا يا والينا؟؟؟؟

*اسي كورونا الكورونا ولا كورونا حالنا الفينا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال طالما التانكر هو سيد الموقف يبقي مافي جديد

والي لقاء

سلك