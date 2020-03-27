الضيق واليابه صديق.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*سمعنا من حبوباتنا عبارة الضيق واليابه صديق
*لكن ماشفناها الا في الزمن ده
*زمن شكرا حمدوك
*نعلم بان الحاصل افرازات العهد البائد
*لكن البعالج جرح السكري يادكتور حمدوك هو نظافته من تقيحات الماضي
*والنظافة دايرة حك شديد
*عشان يتشال كل الصديد
*لذا قطنتكم الناعمة دي ورقة احساسكم اثناء النظافة
*مابتساعد الجرح ليبري
*بل بتقود للتعفن والاضطرار للبتر
*وحايكون البتر نتيجة الخطأ الطبي واهمال الطبيب يادكتور حمدوك
*فما ممكن نعاني من انعدام الوقود اياما بلياليها واسابيعها وشهورها وماشة علي دهورها
*قصة توفير المحروقات ماقصة صعبة عشان علاجها ياخد كل الوقت ده
*ومتطلبات المواطن المسكين بسيييطة
*داير ياكل فول وسليقة
*ويوصل ولو شماعة
*ويتكامل اولادو بدري دون الحوجة لحظر الكورونا
*فمأساة المواطن كرونك تهون امامها الكورونا
*نعلم ياحمدوك ان العهد البائد شربك الخيط شربكة الكديسة
*ونعلم ان حلحلة الشربكة تحتاج زمن
*بس في عقد كدة بترها بالمقص بساعد علي حلحيل الشربيك
*اولها انتظام توفر الوقود
*وثانيها اشعال روح الثورة التي تم ردم جمهرها رمادا وعطلة وطولة روح
*وثالثها استصحاب دماء الشهداء مع عرق شباب الثورة واعلان نجاح الثورة
*ياحمدوك
*اكبر الاستفزازات للشعب كان عند استقبال جثمان الراحل وزير الدفاع
*رأينا وجوها كيزانية مألوفه ومعروفه
*كأنها تسخر من الشباب بقولها
*نحنا يانا وينا ثورتكم
*وكانت الطامة الكبري في نقل تلفزيون السودان للحدث
*تقطيع واعادة لاحداث علي شاشة مكتوب عليها مباشر
*وموش كده وبس
*المراسل يدي الكاميرا عنقرتو
*والكاميرا تدي المراسل قفاها
*وفجاة تطل علينا مؤخرات بعض الحضور علي الشاشة
*تحس بانو يا الكاميرا وقعت
*يا المصور كان بتفرج بره العدسة
*لازال تلفزيون الكيزان اقصد السودان مخجلا ومتواضعا ومحرجا
*ايها الناس
*نسمع عن ثورة سرقت
*نستبعد ذلك
*ولكن تقريب بعض الوجوه واستمرار البعض الآخر يقرب احتمال انها سرقت
*اخاف ان تتكون لجنة لتفكيك الثورة
*فبهذه المهادنة كل شئ جائز
*ولكن
*هل فعلا احترق قمح المناقل؟؟؟
*مين حرقو؟؟؟
*وليه حرقو؟؟؟
*هل حرقو عشان قرار الحكومة حرقو؟؟؟
*ام حرقو لان نجاح الموسم حرقو؟؟؟..؟
*انه التهاون
*ويقول قدورة المجنون
*لاتهاون بل بالهاون
*بالهلون لييييييه؟
*او كما قال
*المهم
*معالجة عقد الاستثمار افيد لناد طالما سكن جيوب الافراد زيو وزي اي منديل
*معالجة عيوب عقد الاستثمار افيد لناد تفرقت جماهيره بين الافراد ونسوا النادي
*معالجة عيوب عقد الاستثمار افيد لناد يرتع اصحاب المصالح فيه علي حدائق اصحاب الجيوب كالانعام
*فتوجهت قلوبهم نحو اصحاب الحدائق ومالت عن الكيان
*حب الشيخ لما يفوت حب الدين تبطل العقيدة
*تلك الانعام بالطبع لاصالح لها الا مرتع اصحاب الجيوب
*لذا يحاربون كل اشكال زراعة سهول الكيان واخضرارها
*وتتناطح عنزاتهم متسابقة للدفاع عن مراتع اصحاب الجيوب
*لذا صار معظم اصحاب الجيوب المالية اصحاب جيوب انفيه
*بقوا يشموا ناس قول الحقيقة ونقد الحديقة الخاصة ومرتع البعض البغيض
*ايها الناس
*الاستثمار ولا النار
*المهم
*تم تغيير سياج المريخ الغير قانوني بسياج قانوني فاخر وجميل
*وسماحة الزول في الطول والعلا
*منوت بول لو وقف خلف السياج يعاين بي تحت بس
*وتمت تغطية خور الصرف حول الملعب
*والملعب زاتو ماشي مخدر
*يبقي لاخوف علي الفرق والمنتخبات السودانية من الحرمان من اللعب علي الارض السودانية لرداءة الملاعب وعدم قانونيتها بحسب تقرير اللجنة
*لان استاد المريخ صالح للعب الدولي اي زمان اي مكان
*تحية للبصري مدير الاستاد
*وتحية للتركي قدري علي المجهود الكبير
*وتحية لكل من اعجبه العمل
*مع الاعتذار لرواد المراتع
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*بعد نعزيك وتعزينا
*دايرين نقول كلام يا والينا
*الناس فاقدة رغيفها و بنزينا
*كهربا تقطع وتجينا
*موية بي طينها
*باعوضة الف وطنينا
*ضبانا مكفينا
*الحال مابسر صديق ولا عدوا لينا
*كمان جابت ليها حظر كورونا يا والينا؟؟؟؟
*اسي كورونا الكورونا ولا كورونا حالنا الفينا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال طالما التانكر هو سيد الموقف يبقي مافي جديد
والي لقاء
سلك
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