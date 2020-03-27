هل تستطيع ولاء البوشي ان تفعل شيئا في نادي المريخ ام تسمح باستمرار الفوضي.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الأستاذ عصام الحاج سكرتير المريخ السابق تحدث حديثا مرتبا وقويا عبر الإذاعة وناشد جماهير المريخ بالتحرك العاجل لكنس مجلس إدارة النادي الحالي وقال ان هذا المجلس يسوق المريخ الي التهلكة

** محمد حلفا عضو اللجنة القانونية بالاتحاد العام أكد أن الاتحاد لم يعترف برئاسة سوداكال لنادي المريخ وقال المفوضية الولائية السابقة لم تعترف بسوداكال

** اذن كل ما صدر وما يصدر من قرارات في عهد مجلس الفشل في وجود سوداكال قرارات باطلة ولا سند لها من القانون

** والله ما يحدث في المريخ لا يعدو كونه فوضي وفوضي شديدة تسأل عنها اولا ولاء البوشي بصفتها المسئول الأول عن الرياضة ومن ثم يسأل عنها الاتحاد العام بصفته المسئول عن المريخ

** كل ما يحدث في المريخ من رأس مدثر خيري والذي يحاول الان تمرير النظام الأساسي المعيب باي صورة لكنه لن يستطيع وقد حذر الاتحاد العام المريخ وانزر وهدد بإنزال عقوبات رادعة ما لم يعقد النادي الكبير جمعيته العمومية للنظر في النظام الأساسي

** سوداكال الغير معترف به كرئيس للنادي قال في حالة رفض الاتحاد العام للنظام الأساسي المجاز بجمعية عمومية سنلجأ للاتحاد الدولي فيفا للمحافظة علي حقوق المريخ …يا سلام علي العبقرية

** هل كان سوداكال حاضرا للجمعية العمومية التي اجازت النظام الأساسي وهل وقف علي حجم المهزلة وهل يعلم أن تلك الجمعية لم يعترف بها لذلك أطلقنا عليها الجمعية التعاونية

** لمصلحة المريخ نرجو من السيد آدم سوداكال ان يبتعد واكرم له ان يبتعد بدلا من صدور قرار من الاتحاد العام بعدم الاعتراف به

** لو كان كل رجالات المريخ في مستوي عصام الحاج من حيث الجدية لما جثم هذا المجلس الفاشل علي صدر المريخ حتي هذا الوقت .

** الطريقة التي تعامل معها مجلس الفشل مع السيد ابو اواب في مسألة الاستثمار طريقة بدائية استفاد منها البعض..وروقو ..

وابو اواب نفسه وضع مصلحته قبل مصلحة المريخ ولا نود الدخول في تفاصيل أكثر والحمد للله ان القصة توقفت الي هذا الحد

** قليلون جدا الذين قلبهم علي المريخ في هذا الزمن الرديئ ..كل زول عايز يلهف .

** سوداكال طالب بإضافة ٣٠ ألف دولار في مديونته علي النادي وهو لم يسلم جنيه واحد للمدرب الزولفأني…والامثلة كثيرة

** محمد عثمان الكوارتي رئيس تنظيم فجر الغد الهلال تحدث طويلا عبر الإذاعة ولم يخلو حديثه من استفزاز مباشر للمريخ وتقليل من شأنه وقال فيما قال .التش مشي في الطريق الخطأ وسنعيده للهلال ورصدنا له ١٠ مليار وسنعيد بكري المدينة ومحمد عبدالرحمن و شيبوب ونسجل السماني الصاوي واحمد آدم….كلهم مبروك عليك يا كوارتي.. بس كده اول حاجة فوزو في الانتخابات

** نتسأل مرة اخري ما هي قصة حوض السباحة بنادي المريخ وقصة الدفارات واللواري التي تحتل الجهة الغربية للنادي

** اذا تم إلغاء الموسم الكروي بسبب كورونا .هل يسمح الاتحاد العام بصعود خمسة أندية للدرجة الممتازة وهي ودنوباوي وسيدو الضعين وهلال بورتسودان وفريقين آخرين وهذه الأندية بذلت كثيرا من الجهد وصرفت الكثير من المال

** من يمت بالسيف مات بغيره ومن لم يمت بكروونا مات بغيرها

** اقول انساك وانسي شقاي لو قادر

** آخر دبوس

** هل تستطيع ولاء البوشي ان تفعل شيئا في نادي المريخ ام تسمح باستمرار الفوضي …ما تقولي المريخ نادي يتبع للولاية