تجار: لا أثر لحظر التجول على السلع

الخليج 365 :

نفى عدد من تجارالسلع بالأسواق لمصادر تأثر الحركة التجارية بقرار حظر التجوال، واصفين الحركة التجارية ما قبل الحظر بالضعيفة واستمرار معاناة السوق من الكساد. ووصف تاجر اسمنت ببحري بحسب صحيفة السوداني، الحركة التجارية بالضعيفة منذ ما قبل الحظر بسبب توقف ثلاثة مصانع اسمنت عن العمل ما أدى لتراجع الانتاجية وارتفاع الاسعار، فضلا عن حدوث أزمة في الجازولين والترحيل للسلعة من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك. وقال ان سعر الطن قفز لـ 23 الف جنيه بدلاعن 21 الف جنيه٫ لافتاً لتراجع المبيعات بالسوق في كافة السلع. واضاف تاجر ببحري حسن عيسى بان حظر التجول لم يؤثر على الحركة التجارية ووصفها بالعادية، واشار إلى وفرة السلع بالاسواق، مشيراً إلى ان الفترة الزمنية المحددة لحظر التجول كافية لشراء المواطن لمستلزماته من السوق. وقال تاجر ذهب بمجمع الخرطوم محمد احمد ان أسعار الذهب تشهد تراجعاً عقب ظهور الفيروس، مبيناً أن سعر الجرام 5,200 جنيه وتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأوضح بأن هنالك ركوداً ملحوظاً في القوى الشرائية خوفاً من “الكورونا”.