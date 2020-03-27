ابطال رئاسة “سوداكال” ودعم المفوضية!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[فجّر رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة بولاية الخرطوم (الوزير المكلف) الدكتور “ادم كبير البشير” مفاجأة من العيار الثقيل من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نهار أمس بمكتبه بالوزارة بالخرطوم بحري والذي اعلن من خلاله رئيس واعضاء المفوضية الجديدة لمفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم!

[مفاجأة “كبير” تمثلت في اعلانه عدم اعترافه بشرعية رئاسة “ادم سوداكال” لنادي المريخ وعدم اعترافه بمجلس الادارة (المنتخب) الذي يدير شئون النادي حاليا!

[قال “كبير” ان المجلس الذي تعترف به الوزارة هو (المجلس الوفاق) الذي كان برئاسة “محمد الشيخ مدني”وقد تقدم جميع الاعضاء من المعينين باستقالاتهم!

[وتحدث الوزير بكل شجاعة كاشفا عن اجراءات ستتخذها وزارته خلال الايام المقبلة من اجل توفيق اوضاع النادي من الناحية الادارية كاشفا عن دراستهم لخيارين اولهما تعيين لجنة تسيير تقوم بالترتيب لانتخابات تأتي بمجلس ادارة (منتخب) والثاني هو (حصر العضوية) والدعوة لجمعية عمومية (مبكرة) تنتخب مجلسا جديدا!

[ما جاء علي لسان “كبير” من شأنه ان يحرك الساكن لتجري المياه من بين تحت اقدام المتصارعين علي حكم المريخ ومن شأن تلك التصريحات القوية ان تجعل الساحة المريخية (ملتهبة) وربما يشتعل الصراع القانوني مجددا في هذا النادي الذي لم يعرف الاستقرار سبيلا اليه منذ انتخاب “سوداكال” رئيسا للنادي في اكتوبر من العام (2017).

[عموما سننتظر ما تسفر عنه الساعات القادمة من ردود فعل من مجلس الادارة الذي يدير النادي حاليا برئاسة “سوداكال”.

مشهد أول

[يستحق الدكتور “ادم كبير البشير” ان نشد علي يديه ونهنئه علي اختيار هذه المجموعة التي اعلن عنها بالامس لقيادة مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم مغلقا الباب امام من اتهموه باختيار عناصر تنتمي لرئيس نادي الهلال الاسبق “صلاح ادريس”!

[شخصيا لا اعرف اي من اعضاء المفوضية الذين تم الاعلان عنهم ظهر امس وقد حرصت علي استفسار الزملاء الالعلاميين الذين كانوا حضورا في المؤتمر الصحفي عن معرفة اي منهم بالاعضاء الذين تم اختيارهم وكانت اجاباتهم جميعا بالنفي مما يؤكد حرص (الوزير) علي اختيار عناصر (محايدة) لا علاقة لها بزيد او عبيد من الرياضيين.

[نتمني صادقين ان تجد المجموعة التي تم اختيارها الدعم والمؤازرة من الجميع ونناشد دعاة (الفتنة) للتوقف عن بث (سمومهم) في جسد الرياضة الذي يجب ان نحرص عليه ليكون سليما معافي.

[شكر “كبير”.

مشهد اخير

[تصريحات “كبير” بشأن الوضع الاداري بالمريخ تتطلب جلوس (الصفوة) جميعا لمناقشة امر (الكيان) بكل شفافية وادعو صادقا الجميع لاغتنام تلك الفرصة في لم الشمل المريخي بعيدا عن التحارب والتشرزم!