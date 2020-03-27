مبدأ الشفافية.. بقلم محمود الدرديري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* عندما كتبنا وتحدثنا عن موضوع عقد الاستثمار الموقع مابين مجلس المريخ والاخ ابواواب كان حديثنا واضح وصريح وفى نقاط معينة لا تقبل التأويل. وانحصرت مطالباتنا للمجلس بضرورة التعامل مع هذا الملف بكل شفافية حتى يبتعد الجميع عن الشبهات.

*ولم نرفض إطلاقا خطوة ظهور استثمار ناجح فى نادى المريخ يُغنى النادى الاعتماد على جيوب الأفراد. ويساهم فى اعتماد النادى على موارده الذاتية. بل ظللنا نطالب بهذا الأمر قبل ظهور ابواواب فى عالم المريخ.

*من هذا المنطلق لن نكل أو نمّل من مطالباتنا للمجلس بضرورة أن يعرف كل شعب المريخ تفاصيل عقود الاستثمار التى تم التوقيع عليها بين المجلس وابواواب لأن الأمر لا يخص فلان أو علان. بل هو أمر يهم كل مجتمع المريخ

*والشكوك والريبة والأحاديث عن وجود تحفظات على العقد تسبب فيها مجلس المريخ ممثلا فى آدم سوداكال الذى أوحى للجميع انه لا يعلم شيئا عن هذه العقود. رغم أنه كان متابع لكل تفاصيلها حتى لحظة التوقيع عليها

*كذلك فإن تعيين لجنة قانونية من جانب لجنة الاستثمار. ومن ثم تهميشها وتوقيع العقد دون أن تعرف عنه اللجنة اى شئ زاد من الشكوك حول ما يحتويه هذا العقد من نقاط غير قانونية

*نفس الأمر ينطبق على اللجنة القانونية لنادى المريخ والتى أكد جل أعضاءها انهم سمعوا بقصة العقد من السوشل ميديا والإعلام ولم يُطلعهم المجلس على اى تفاصيل خاصة بهذا المشروع من قريب أو بعيد

*اما الطامة الكبرى تمثلت فى رفض أعضاء المجلس الموقعين على العقد لخروج هذه العقودات للعلن فى الوقت الراهن. دون أن يقدموا مبررات منطقية يمكن أن تساهم فى تبييض النوايا تجاه هذه الخطوة

*لكل كان لزاما علينا (تعنيف) المجلس على هذه الخطوات الغير مفهومة والمثيرة الشكوك والريبة من واقع مطالباتنا الدائمة لكل مجالس الإدارات بضرورة التعامل بكل شفافية مع مثل هذه الملفات

*وكما تعودنا من بعض عشاق (تعظيم الرجال) طالعت بالأمس مقالا لأحدهم يتهم فيه كل من تناول قضية الاستثمار بأنه يقف ضد مصلحة المريخ وطفق يمجد فى ابواواب حتى خُيل لى ان ما بينه وبين الرجل عُشرة تفوق العشر سنوات وليست معرفة ساعات

*لا أدرى أين هى مصلحة المريخ فى توقيع عقود استثمار من وراء حجاب ؟اين هى مصلحة المريخ والمجلس يحاول التنصل من كل ما تم وكأن الجميع يتحدث عن (إبن سفاح) وليس مجرد عقد من المفترض انه جاء من أجل مصلحة النادى

*بالنسبة لى فإن الشفافية لا تتجزأ ومن يتمنى رؤية النادي وهو يرفل فى نعيم الاحترافية والمؤسسيه فلابد أن يثبت على مبدأ الشفافية وان لا تظهر هذه المطالبات مع شخصيات بعينها حتى لا يدخل فى جزئية شخصنة المطالب وهو ديدن الكثيرين بكل أسف وأولهم المقصود بحديثي أعلاه والذى لم يتبقي له إلا ترديد (يا ابو اواب واصل سيرك ما بندور مستثمر غيرك)

*سنظل على مبدأ المطالبة بتطبيق الاحترافية والمؤسسية والشفافية فى المريخ مع كل من يتقدم الصفوف ويتصدى للمسئولية الإدارية بالنادى. لأننا نتحدث عن (مصلحة عامة) لكل شعب الأحمر ولا نتحدث عن (مصلحة شخصية) على الاطلاق

*وعلى مجلس المريخ وابواواب إصلاح ما تم من تجاوزات في توقيع عقد الاستثمار. وإصلاح عديد التشوهات التى حواها العقد وتقديم تفاصيل العقد الجديد لشعب الاحمر عبر وسائل الاعلام قبل التوقيع عليه. ولا يُضير أن يتم يتم التوقيع على الهواء مباشرة وبكل شفافية. وقتها سيقف كل شعب المريخ مع هذه الخطوة لأنها تحمل الخير الكثير للنادى ولا يمكن لمريخي صميم الوقوف ضد مصلحة النادى

*اما ما تم من خطوات سابقة من محاولات (خم) مجتمع المريخ ووضعه أمام الأمر الواقع. فهو سلوك مرفوض تماما ولن نقبل بتمريره طالما أن فى عروقنا دم يجرى

آخر الكلام

الشفافية سلوك