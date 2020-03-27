أصحاب مصانع :حظر التجول يؤدي لتراجع الإنتاج

الخليج 365 :

بدت الحركة التجارية في الخرطوم عادية عقب تطبيق حظر قرار التجول مع اتجاه البعض لتأمين احتياجاتهم من السلع خلال ساعات النهار.

وقلل رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى خلال حديثه لـ( السوداني) من تأثير إجراءات الحظر على الحركة التجارية بالأسواق مشيرا إلى أن معظمها يغلق ابوابه عند الساعه الخامسه مساء وتابع ربما ينعكس على تجار القطاعي والذين يعملون في ساعات الليل مضيفا أن الأسواق تعمل حاليا بشكلها المعتاد.

مشكلات:

أحد أصحاب المصانع فضل حجب اسمه لـ (السوداني) أشار لمعاناة القطاع الصناعي من مشكلات هيكلية إلى جانب انقطاع الكهرباء وارتفاع مدخلات الإنتاج مضيفاً أن حظر التجول سينعكس في تراجع الإنتاج خاصة للمصانع التي تعمل في ساعات الليل كما أن الكثير من العاملين سيتضررون من القرار لجهة أن بعضهم يعمل في الورديات الليلية.

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تقليص:

ويذهب الخبيرالاقتصادي هيثم محمد فتحي فى حديثه لـ (السوداني) ان القطاع الاقتصادي سيتأثر بالفعل مع قرار حظر التجول وتقليص عدد ساعات العمل مما سيسفر عن خسائر كثيرة في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخدمي، خاصة مجال الطب والخدمة الإسعافية مضيفا أن قطاع السياحة والخدمات يأتي في مقدمة القطاعات التي ستتأثر بالخسائرالكبيرة خاصة في الفنادق والمطاعم الكبرى والقطاع المصرفي سواء على مستوى البنوك أوسوق الخرطوم للاوراق المالية من حيث عملية التداول والتي تأثرت نتيجة تقليل عدد ساعات العمل مشددا على أهمية تلافي اي انعكاسات سلبية للقرار على المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل والذين تصل نسبتهم 45 % داعيا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات لدعم الفقراء، خاصة في ظل توقعات دولية بأن الفيروس سيستمر في الانتشار لمدة ثلاثة شهور.

نافذة :

وزارة الصناعة والتجارة أهابت في بيان صحفي بجميع الجهات الصناعية والتجارية التي تقتضي طبيعة عملها تواجد العاملين والموظفين بالفترة المسائية، التواصل مع النافذة المخصصة بإدارة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة – شارع الجامعة حتى الساعة 3 ظهراً، للحصول على خطابات للجهات المعنية لإصدار تصاريح المرور كما دعت كافة الجهات الصناعية والتجارية إرفاق قائمة بعدد العمال والموظفين وأرقام المحركات ووجهات تحركها مع خطابها الرسمي، مع مراعاة الالتزام بالمسارات المرفقة والمواعيد.

فوضى:

وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، اعترف بحسب وسائل إعلامية بوجود فوضى في الأسواق، وشدّد على ضرورة ضبط أسعار السلع وكشف عن استدعاء أصحاب مخابز مخالفين في مناطق مختلفة بالخرطوم معلنا عن حملاتٍ شنّتها مباحث التموين لضبط الأسواق، وقال إنّها دشّنت عملها منتصف الشهر الجاري.

وكشف مدني عن إجراءاتٍ لإعادة النظر في الصادرات موضحا إنّ هناك بعض الممارسات تتمّ عبر شركات وعاملين في أسواق المحاصيل في السوق غير مصدرين يبحثون عن الدولار عبر الصادر، ولا تتمّ إعادة حصائل الصادر. مؤكدا أنّ المضاربات أثّرت على عملية تصنيع الزيوت وساهمت في غلاء المعيشة.