عاجل| سفير جديد لإثيوبيا في السودان.. تعرف عليه

الجمعة 27 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية تعيين سفراء جدد لأديس أبابا في 15 دولة، من بينها مصر والسودان، بقرار من رئيسة الجمهورية سهلي-وُرق زودي.

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ويحل السفراء الجدد بدلا من أسلافهم الذين تم استدعاؤهم في 5 مارس الجاري دون إعلان الأسباب، وهم السفراء في مصر والسودان وبريطانيا وبلجيكا والجزائر والمغرب وكوبا وأستراليا، بالإضافة لتعيين سفير جديد في إريتريا، و6 رؤساء بعثات وقناصل في السويد والبحرين وجدة بالسعودية ودبي بالإمارات وأوتاوا الكندية ومينيسوتا الأمريكية.

والسفير الإثيوبي الجديد في مصر هو ماركوس تيكلي، والذي يعتبر من أبرز الدبلوماسيين حاليا في بلاده، رغم أنه في الأربعين من عمره فقط، وكان يشغل مؤخرا منصب وزير دولة للشئون الخارجية، وقبلها كان سفيرا في اليابان، ومديرا لمعهد التدريب الدبلوماسي.

والسفير الإثيوبي الجديد في السودان هو يبيلتال أيميرو، والذي عمل سابقا كقنصل عام في دبي.