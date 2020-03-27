ظريف يدعو العالم لعدم الوقوف متفرجا على الحظر التعسفي الأمريكي ضد إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول العالم إلى عدم الوقوف بشكل متفرج أمام “الحظر الأمريكي التعسفي ضد إيران”.

وكتب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “فيروس (كوفيد -19) يجتاح العالم ولا يستثني شعبا من الشعوب. حتى أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى مساعدة الآخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكن أمريكا ما زالت غير مستعدة لوقف إرهابها الاقتصادي ضد إيران”.

وأضاف ظريف، “هل الولايات المتحدة تريد “وباء دائما”؟ … الضرورة الأخلاقية تستدعي وقف التفرج على الحظر التعسفي (الأمريكي)”. المادة السابقة الرئيس الفرنسي يحذر قادة أوروبا من خطر الرئيس الفرنسي يحذر قادة أوروبا من خطر كورونا على القارة العجوز المقالة القادمة شركة تالا تنجح في زراعة القمح

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