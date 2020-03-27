ضابطة شرطة حسناء تبعث برسائل توعية وتشعل مواقع التواصل السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجاوب نشطاء ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مع رسائل توعية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد بعثت بها ضابطة بشرطة مرور ولاية الخرطوم عبر مقطعفيديو وجد حظه من التداول والشهرة. فقد تحدثت سعادة النقيب والتي وصفها المتابعونبحسناء الشرطة السودانية وقالت: (عزيزي السائق كن حريصاً على سلامتك وسلامة أسرتك.. ارتدي الكمامة واغسل يديك باستمرار مستخدماً المعقمات أثناء العمل).

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