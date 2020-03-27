أردول : حوافز مليارية وزعت على العاملين بشركة الموارد المعدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المقال مبارك اردول، عن تصديق مدير الشركة المقال يوسف محمد أحمد بصرف بدلات نقدية مليارية للعاملين في اللحظات الأخيرة من اقالته.

وكتب اردول على صفحته على الفيسبوك ” المدير “المقال الذي رفض التسليم أمس الأول يوقع في اللحظات الاخيرة على صرف مبالغ طائلة تصل مليارات كبدلات للعاملين بالشركة تصل إلى “11.5” ألف جنيه، لكل موظف، والذين يصل عددهم حوالي “420” موظف، وتابع “عليهم أن يسحبوا المبلغ الذي نزل على حسابي فورا”.

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