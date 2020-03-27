تصاعُد طفيفٌ في أسعار بيع الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مُتعاملون مع الأسواق المُوازية للعُملات، إنّ هُنالك تصاعُداً طفيفاً في أسعار بيع الدرهم الإماراتي في تداوُلات اليوم “الأربعاء”، وأوضحوا أنّ سعر بيع الدرهم الإماراتي بلغ (35.8) جنيه مقابل (35.5) جنيه في تداوُلات اليومين الماضيين.

فيما كشف عددٌ منهم حسب (باج نيوز)، أنّ أسعار بيع الدولار بلغت (127) جنيهاً في انخفاضٍ طفيفٍ، حيث تجاوزت أسعاره (130) جنيهاً قبل يومين، ونوّهوا إلى أنّ أسعار شراء الدولار سجّلت (125) جنيهاً، ونبّهوا إلى تزايُد الطلب على العُملات الأجنبية بالرغم من الظُّروف الصِّحية التي يُعاني منها العالم وتوقّفت على إثرها حركة السفر بين الدول.