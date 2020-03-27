الكساد يضرب أسواق التوابل والبهارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بالرغم من اقتراب شهر رمضان المعظم والاستعدادات التي تجري لاستقباله والتجهيزات التي تعتمد على شراء التوابل لصناعة (الأبري)، إلا أن الوضع الاقتصادي ألقى ظلاله على أسواق التوابل والبهارات وضربت الأسواق حالة من الكساد والركود وارتفاع في الأسعار، هذا ما أكده التاجر عبد الرحمن الدفينة، وقال إن القوة الشرائية هذا العام ضعيفة جداً مقارنة بالأعوام السابقة أرجعها للارتفاع الكبير للأسعار وضعف الأجور في البلاد، بجانب ارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج خاصة الجمارك والضرائب.

وقال إن سعر رطل الثوم المستورد وصل إلى ١٦٠ جنيهاً والبلدي ١٤٠ جنيهاً وسعر رطل الشمار ١٨٠ جنيها، ورطل الكزبرة ١٢٠ جنيهاً، ورطل الهبهان ٢٤٠٠ جنيه، والقرفة ٣٠٠ جنيه والقرنجال ٣٢٠ جنبهاً، ورطل الجنزبيل ٢٤٠ جنيهاً ، ورطل الفلفل الأسود ٢٤٠ جنيهاً، أما ربع الويكة تراوح ما بين ١٣٠٠ إلى ١٤٠٠ جنيه، أاما رطل الشطة الحارة(دنقابة) ٣٠٠ جنيه أما الشطة العادية ١٦٠ جنيه وربع الفول المصري السيوبر ١٢٠٠ جنيه والجوال منه ١١٥٠٠ جنيه، أما رطل الكركدي ٥٠ جنيهاً ربع التبلدي ٨٠٠ جنيه، ورطل العرديب ٨٠ جنيهاً.