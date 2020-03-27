البنك الإسلامي بجدة يدعم جهود السودان لمجابهة “كورونا” بمبلغ 50 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني البروفسير صديق تاور عن شكر السودان لبنك التنمية الإسلامى بجدة

لدعمه السخي المتمثل في خمسين مليون دولار لوزارة الصحة الاتحادية؛ لمجابهة وباء كورونا. وقال تاور عقب اجتماع اللجنة العليا للطواريء الصحية بالقصر الجمهوري اليوم (26 مارس 2020م) إن اللجنة ثمنت الاستجابة السريعة من البنك الاسلامي، ووقفت على الإجراءات المتبعة من وزارة المالية؛ لاستلام المبلغ؛ لتمكين وزارة الصحة من استخدامه.

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