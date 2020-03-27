زعيم “أنصار الله”: قادمون في العام السادس بمفاجآت لم تكن في حسبان التحالف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال زعيم “أنصار الله” في اليمن، عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، إنه يعد التحالف العربي والسعودية بما وصفها بـ”القدرات العسكرية المتطورة”.
وقال الحوثي، في خطاب نقلته قناة المسيرة اليمنية: “القدرات والعمليات العسكرية أخذت مسارا تصاعديا، تكللت بإنجازات ميدانية كبيرة ونتائج مهمة”.
وتابع بقوله “بدأت معظم المسارات من نقطة الصفر إلى مربع الانتصارات، وتثبيت معادلات وفرض توازن الردع”.
وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن “أنصار الله” قادمة في العام السادس بمفاجآت لم تكن في حسبان قوات التحالف والسعودية.
وأردف بقوله “استمرار التطوير للقدرات العسكرية كان بمثابة معجزة”.
وقال زعيم أنصار الله “الجهود الكبيرة للأجهزة الأمنية واجهت حربا شرسة، وحققت إنجازات كبيرة وساهمت في المرابطة والمشاركة في الجبهات”.
ولفت عبد الملك الحوثي إلى أنه على التحالف الاستفادة من إخفاقاته في كل المجالات، بعد أن بات تقييم الكل على ذلك.
وتابع بقوله “التقييم العام والدراسات تؤكد أن الخسائر الاقتصادية للنظام السعودي كبيرة وطموحاته فشلت، فالحالة الاقتصادية التي يعاني منها النظامان السعودي والإماراتي هي مرحلة أزمة وتراجع مستمر”.
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