القوات المسلحة تكشف حقيقة قوات حراسة موكب “حمدوك”

نفت القوات المسلحة، ما راج عن حراسة موكب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بقوات أجنبية تتبع للأمم المتحدة، وأكدت أن حراسة وحماية القادة تتم بقوات نخبة تسمى “قوات الحماية والتدخل السريع” تعرف بـ”SWAT” اختصار لـ”Special Weapons”.

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وأوضح تعميم من مكتب الناطق باسم القوات المسلحة بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن هذه القوة تقوم بالتدخل السريع لحماية مواكب الشخصيات المهمة، وأكد أنها مدربة تدريباً عالياً للتدخل في حال اعتراض الموكب.

وكشف التعميم أن هذه القوات تتبع للحرس الرئاسي بهيئة الاستخبارات العسكرية، ونوه إلى أن زي هذه القوات باللون الأسود والمركبات السوداء، علاوة على تأهيل وإمكانيات ملحوظة، وقال (إن الوسم المتميز لهذه النخبة تسبب في ربكة للبعض بتبعيتها لجهات أجنبية وهو مجافٍ للواقع، إذ أن حماية المسؤولين العسكريين والمدنيين شأن سيادي وطني بامتياز تضطلع به قواتكم بمهنية واحترافية مشهودة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)