إصابة (5) أشخاص في حريق بمستودع غاز في الشجرة

التاريخ: 27-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة تمكنت شرطة الدفاع المدني من احتواء حريق محدود اندلع بمستودع إحدى شركات الغاز بمنطقة الشجرة في الخرطوم ظهر أمس. Advertisements وكشفت وزارة الداخلية في توضيح على صفحتها بـ”تويتر” بحسب صحيفة الصيحة “أنه أصيب (5) أشخاص إصابات طفيفة، ولا توجد خسائر في الأرواح”، وأوضحت أنه احترقت (32) أنبوبة غاز مع حريق كامل لجهاز تعبئة الغاز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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